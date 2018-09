Deel dit artikel:













Gewonde bij schietpartij in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietincident in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid is iemand gewond geraakt. Een een deel van de straat is afgezet. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.

Het schietincident gebeurde rond 23.00 uur in de Vechtstraat, ter hoogte van de Lekstraat. Het is niet bekend wat de aanleiding van het schietincident is en hoe ernstig de verwondingen zijn. Er zou iemand zijn aangehouden, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.