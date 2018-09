Deel dit artikel:













Artis voorlopig nog niet rookvrij: "Zou verkeerd signaal geven aan vaste bezoekers" Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Blowende toeristen in Artis zijn een doorn in het oog van andere bezoekers van de dierentuin. Toch duurt het nog wel even voordat het park rookvrij wordt gemaakt. "Ik verwacht dat het voor 2020 gaat gebeuren", aldus de directeur.

Een van de toeristen geeft het meteen toe: "Ik ben hasj aan het roken." Dat soort gedrag leidt tot verontwaardiging bij andere bezoekers. "Ik vind dit niet een plek om te gaan blowen", zegt iemand. "Zo tussen de kinderen en de dieren." "Blowen is op veel plekken al verboden", stelt een andere bezoeker. "En bij roken begint het ook al een trend te worden, dat het niet meer mag." Zij zou dan ook wel pleiten voor een rookverbod in de dierentuin. Lees ook: Verbazing om gedoogbeleid Artis: "Dit kan toch niet kloppen?" Op sociale media reageerden afgelopen weekend ook al veel mensen onthutst, nadat een klagende dierentuinbezoeker op Twitter vertelde over het gedoogbeleid van Artis. "Schande dat dit mag", werd er gezegd. 'Coffeeshop in Artis'

Toch moeten de bezoekers nog wel even geduld hebben. "We doen dat in stappen", verklaart directeur Rembrandt Sutorius. "Sommige bezoekers komen hier al jaren. Sommigen daarvan roken. Als je van de een op de andere dag rookvrij wordt is dat een verkeerd signaal naar onze vaste bezoekers." Binnen twee jaar moet het park rookvrij zijn, maar voor sommige bezoekers kan het niet snel genoeg gaan. "Voor je het weet zit er een coffeeshop in Artis."