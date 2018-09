Einde van een BZN tijdperk: Jan & Anny stoppen ermee

VOLENDAM - Op 70-jarige leeftijd wil Jan Keizer niet meer op een podium staan. Het Volendamse duo Jan & Anny stopt eind 2018. Ze toeren nog één keer door Nederland.

"Het zijn prachtige tijden geweest", vertelt Jan. "De mooiste dingen hebben we meegemaakt." Maar hij vindt ook dat het nu genoeg is. "Ik heb Aznavourt gezien laatst. En die acht ik zeer hoog. Maar als ik die man op deze leeftijd zie modderen, want dat is modderen wat hij doet, dan vind ik dat zo zonde."

Bekijk het volledige interview hieronder.

Jan en Anny kennen elkaar van het zeer succesvolle BZN. De Volendamse band heeft het record Nederlandse single top 40 in handen en verkocht meer albums dan elke andere Nederlandse band. In 2009 vormden ze een duo, nadat BZN al vele jaren was gestopt. Bijna tien jaar zingen ze al samen.

"Verschrikkelijk"

"Ik vind het verschrikkelijk eigenlijk", vertelt Anny. "Je moet het natuurlijk wel respecteren dat Jan die keuze heeft gemaakt. Maar goed, het was voor mij wel even van: 'oh, oh'."

Op straat is er vooral begrip voor de keuze: "Ik vind het volstrekt normaal, gezien de leeftijd", zegt een echtpaar. "Je kunt niet tot je dood aan toe doorgaan toch."

Grande Finale

Tot en met december 2018 treedt het duo nog op. Ze doen nog een laatste tour door Nederland genaamd de Grande Finale. En daarna eerst rust. "Ik denk dat ik eerst op vakantie gaat", vertelt Anny. "Dat vind ik wel lekker eigenlijk." "Sowieso", beaamt Jan. "Ik ga eerst op vakantie."

Anny weet nog niet of zij nog door blijft zingen, daar gaat ze de komende tijd over nadenken.