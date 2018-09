Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Plaatsing deurkassen 'mijlpaal' in bouw nieuwe zeesluis Foto: ANP - DutchPro

IJMUIDEN - Bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is een begin gemaakt met het afzinken van de deurkas aan de zeezijde van de sluis. Tot nu toe verloopt het proces volgens plan. In de eerste helft van 2019 wordt de andere deurkas geplaatst

"Als dit gerealiseerd is, mogen we van een mijlpaal spreken", zegt Jan Rienstra, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Lees ook: Megaproject zeesluis IJmuiden flink vertraagd: vijf vragen en antwoorden Een miscalculatie in de voorbereiding op het afzinken van deze deurkassen leidde begin juli tot ernstige vertraging van de werkzaamheden. Aanvankelijk zou de nieuwe sluis eind 2019 open gaan. Nu is de planning januari 2022. In onderstaande animatie is te zien hou de sluis er uiteindelijk uit komt te zien.