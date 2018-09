Huizense basisschool doelwit van vernielingen: groot aantal ruiten geruïneerd

HUIZEN - De 2e Montessorischool in Huizen is twee weekenden op rij doelwit geweest van vernielingen. Vorig weekend hebben vandalen tegels uit het schoolplein gehaald en in de vorm van een hakenkruis op het dak gelegd. Afgelopen zaterdag zijn negentien ruiten ingegooid. "Ongelooflijk triest", reageert schooldirecteur Wim Boog.

"Ze zijn via de brandtrap het dak opgegaan en ze hebben stenen die hier liggen als munitie gebruikt om zo negentien ruiten in te gooien", vertelt de directeur. "Met een schade zo van rond de 5.000 euro, want het is allemaal dubbel glas. Sommige ruiten zijn zelfs brandwerend, dat is nog duurder."

Beveiliging

Het is niet de eerste keer dat de school te maken heeft met vernielingen. Het was zelfs zo erg dat ze afgelopen zomer samen met vier andere scholen beveiligers hadden ingehuurd om de boel 's avonds in de gaten te houden. "Dat leek te werken, want de laatste tijd was het rustig", vertelt de directeur.

Capuchons

Een overbuurman van de school heeft de jongens op het dak zien zitten. "Hij denkt dat het ongeveer vijf à zes jongens waren in de leeftijd van 15 à 16 jaar. Compleet in het zwart gekleed met capuchons op."

Boog zou graag met ze in gesprek gaan. "Gewoon zodat ze me kunnen vertellen waarom ze het hebben gedaan. Wat het nut hiervan is."