AFC treft Telstar in beker: "Hebben een redelijke kans"

AMSTERDAM - AFC speelt dinsdagavond voor de KNVB Beker tegen Telstar. Voor liefst vijf spelers van de Amsterdamse club is het bekerduel een weerzien met hun oude club.

Magid Jansen, Melvin Grootfaam, Johan Kulhan, Thomas van den Houten én Milan Hoek kwamen in het verleden uit voor Telstar, maar spelen nu in het shirt van AFC. "Sowieso een tegenstander van formaat voor ons", zegt Kulhan van AFC. "Ik denk dat wij zeker individueel gezien een paar hele goede spelers hebben die óf ervaring hebben in de eerste divisie óf misschien zelfs nog daarboven. Ik denk dat wij wel een redelijke kans hebben."

Jansen, verdediger van AFC, had op een tegenstander met een grotere naam gehoopt. "Ik vond het eigenlijk best wel vervelend dat we tegen Telstar moesten, want ik had op eigenlijk wel een mooie club gehoopt. Als je dan toch een ronde verder bent, dan heb je natuurlijk liever Ajax, Vitesse of Feyenoord dan Telstar."