Boer Zoekt Vrouw-update: onverschillige opmerkingen boer Marnix vallen niet goed

NOORD-HOLLAND - Gisteravond was misschien wel de meest spannende aflevering van Boer Zoekt Vrouw voor de boeren. Ze gingen op speeddate met de hoopvolle dames. De Noord-Hollandse boeren Jaap en Marnix ontvingen de dames op geheel eigen wijze. Waarbij de houding van Marnix voor nogal wat ophef op Twitter zorgde.

Boer Marnix

Voor de gelegenheid heeft boer Marnix een bosje bloemen bij zich voor elke date. Dat dit eerder uitzondering dan regel is, maakt Marnix gelijk duidelijk aan al zijn dates. Dit is de eerste en laatste bos die ze van hem krijgt, vertelt een single achteraf. Toch is hij goed op zijn gemak tijdens de speeddates met veelal 'paardenmeisjes'. Bij één van zijn dates trekt hij zelfs de schoenen uit om te voelen of ze koude voeten heeft.

Ook het feit dat Marnix aangeeft altijd het laatste woord te willen hebben over wat de pot schoft valt niet goed bij een deel van de kijkers, zo getuige de onderstaande Tweets:

Boer Jaap

Boer Jaap uit Rijsenhout speelt vooral open kaart: hij is zenuwachtig en heeft geen moeite dat aan zijn dates te vertellen. "You never get a second change to make a first impression", is een uitspraak die hem aan het denken heeft gezet en Jaap lijkt besloten te hebben deze uitspraak als openingszin te gebruiken. "Ik moet wel tien keer een indruk maken", en "Ik ben wel tien keer zenuwachtiger dan jij", grapt hij naar alle dates om het ijs te breken. Ook heeft hij zich goed ingelezen in zijn dates. Zo feliciteerde hij één van zijn dates nog met haar pas gevierde verjaardag.

Op Twitter is vooral zijn openingszin en de keuze voor Gaby iets waar veel over gepraat wordt: