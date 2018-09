Helft brievenbussen Andijk verdwijnt

MEDEMBLIK - Ruim de helft van de brievenbussen in het zuiden van de provincie is al weg en nu volgt ook het noorden. Uit een voorlopig overzicht blijkt dat bijna de helft van de brievenbussen in Andijk zal verdwijnen.

"Het is een blikseminslag", zegt een buurtbewoner verontwaardigd terwijl hij zijn brief aan het posten is. Met name voor de ouderen zal het volgens de buurt behelpen worden. "Het zal wel zo zijn dat die senioren geen interessante doelgroep zijn, want alles draait om rendement", zegt een andere voorbijganger.

Uit een voorlopig overzicht van PostNL blijkt dat vijf van de twaalf brievenbussen in Andijk zullen verdwijnen. De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik mag hierin nog haar advies uitbrengen over welke brievenbussen er blijven.

De grote operatie is in september van start gegaan waarbij in het zuiden van de provincie al ruim 400 brievenbussen zijn weggehaald. In het noorden van de provincie zullen de brievenbussen per februari 2019 verdwijnen. In totaal zullen er in heel gemeente Medemblik naar verwachting 18 brievenbussen worden weggehaald.