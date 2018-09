WV West Frisia draait succesvolste seizoen uit clubhistorie

ENKHUIZEN - De mannen van WV West Frisia zijn bezig met een uitstekend seizoen. De wielrenners draaien het succesvolste seizoen sinds het bestaan van de club, terwijl ze het moeten doen met weinig geld in vergelijking met de andere ploegen.

"Wij doen het eigenlijk met een heel klein budget in verhouding met andere ploegen", zegt ploegleider Tino Haakman. "Dat doen wij al jaren. Dat redden we door inzet door heel veel vrijwilligers en af en toe een bijdrage van de renners."

Afgelopen zondag was de ploeg aanwezig in Delfzijl voor het finaleweekend van de clubkampioenschappen. Met sprinter Jesper Rasch in de gelederen hoopte de Noord-Hollandse ploeg voor de overwinning te strijden. Uiteindelijk werd Rasch vijfde. "Ik ging aan en ik voelde meteen mijn benen een beetje verzuren, omdat ik de hele dag in de kopgroep zat", aldus Rasch. "De frissere mannen die lekker in het peloton konden zitten kwamen er nog overheen. Daar baal ik wel heel erg van, want ik weet dat ik gewoon de snelste van iedereen ben."