Hardleerse winkeldief voor tweede keer op heterdaad betrapt

CALLANTSOOG - Een winkeldief is wel heel hardleers: voor de tweede keer werd ze op heterdaad betrapt toen ze spullen stal uit een supermarkt in Callantsoog. Ze bleek net af te zijn van een eerder winkelverbod.

Alle alarmbellen gingen bij het winkelpersoneel af toen de dief spullen wilde smokkelen langs de kassa van de winkel aan de Schoolstraat in Callantsoog. Zonder ze te betalen.

Ze was al eerder betrapt op diefstal en kreeg toen een winkelverbod van een jaar. Iedereen verdient een tweede kans, oordeelde de politie, dus mocht de vrouw zich sinds kort weer vertonen in de winkel. "Dat was misschien niet verstandig geweest", zegt de politie nu op Facebook. "Want na onderzoek bleek dat de vrouw de afgelopen week iedere dag enkele artikelen in haar tas had gestopt zonder deze te betalen."

De dief is aangehouden en heeft opnieuw een winkelverbod gekregen. Ze moet zich later verantwoorden voor de rechter.