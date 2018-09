PvdA Amstelveen bezorgd over verkeershinder A9 en Zuidasdok

AMSTELVEEN - De PvdA-afdeling van de gemeente Amstelveen maakt zich zorgen over de verkeershinder die de voor 2019 geplande wegwerkzaamheden aan de A9 en A10 kunnen veroorzaken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder.

Dat meldt onze mediapartner RTV Amstelveen.

In oktober 2019 start de verbreding van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. De belangrijkste alternatieve route voor dit tracé is de A10 Zuid. Uitgerekend op deze alternatieve route start, eveneens in 2019, de realisatie van het Zuidasdok. Daarnaast is er een aantal andere projecten in voorbereiding, zoals de vervanging van de Amstelbrug in Ouderkerk, de vernieuwing van de Berlagebrug en de ombouw van de Amstelveenlijn.

Zorgvuldig

De voorbereiding van de projecten die op Amstelveens grondgebied worden gerealiseerd lijkt zorgvuldig te verlopen, volgens de PvdA. Bij het informatiecentrum Amstelveen InZicht, in het Stadshart bij de bibliotheek, is goed te zien wat voor maatregelen er worden getroffen worden om verkeershinder ten gevolge van de grote projecten te voorkomen.

"Er is goed nagedacht over omleidingen als er bijvoorbeeld een afrit van de A9 wordt afgesloten en er worden nu al wegen aangepast die met meer drukte te maken gaan krijgen", aldus PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

Toch maakt de PvdA zich zorgen. Dit zit in de wisselwerking tussen de projecten op Amstelveens grondgebied en de projecten daar net buiten, met name het Zuidasdok. De ervaring leert dat bij files op bijvoorbeeld de A4 tussen Badhoevedorp en De Nieuwe Meer of op de A10 mensen al snel gaan omrijden via bijvoorbeeld de Beneluxbaan of de Keizer Karelweg. Ook werkzaamheden aan de brug in Ouderkerk kunnen tot hinder in Amstelveen leiden.

Van den Bosch: "Het zou jammer zijn als dadelijk het verkeer rond de Amstelveense grote projecten goed geregeld is, maar we alsnog in de file staan vanwege projecten net buiten Amstelveen. Dat moeten we voorkomen."

Afstemming

De zorgen van de PvdA zijn in de eerste plaats om de afstemming van geplande wegafsluitingen en omleidingen, maar ook op de samenwerking tussen de diverse opdrachtgevers van de grote projecten.

"Als er een groot ongeluk gebeurt op de A10, moet er misschien snel ingegrepen worden om te voorkomen dat iedereen omrijdt over de Beneluxbaan. Dat kan alleen als Rijkswaterstaat en de Gemeenten Amstelveen en Amsterdam samenwerken. We moeten dat nu goed regelen, voordat alle plannen vast liggen en iedereen druk is met de uitvoering van de projecten", besluit Van den Bosch.