Vader en zoon maken documentaire over Volendam

EDAM-VOLENDAM - Samen met zoon André schreef hij al menig boek over de geschiedenis van Volendam. Na twintig jaar historisch speurwerk, komen ze nu met een nieuwe documentaire over het vissersdorp. "We onthullen belangrijke vondsten."

Heel Volendam zit aan de buis gekluisterd voor de zesdelige documentaire die de Lokale omroep Volendam, Edam momenteel uitzendt. Het is een serie die ruim 700 jaar teruggaat in de tijd. "We hebben al menig boek geschreven over de historie van Volendam, dus nu was het tijd voor een documentaire," vertelt amateurhistoricus Jan Kes.

Samen met zijn zoon André bracht hij vele uren in de archieven door. "Die Volendamse vissers hadden vroeger nooit tijd voor geschiedschrijving. Dus veel van wat wij opschrijven is nu pas voor het eerst naar buiten gebracht," zegt André.

Eureka!

In het Nationaal Archief in Den Haag deden ze een belangrijke vondst. "Je mag daar natuurlijk niet vloeken, maar toen ik het zag kon ik me niet inhouden," vertelt Jan. Het ging om de eerste vermelding van de naam Volendam. "Er is altijd discussie over de oorsprong van de naam en wij hebben hard bewijs gevonden dat het van Veulendam komt," vult André aan.

Ruim anderhalf jaar werkten ze aan dit project en dat was een bevalling. "Ik ben wel toe aan een sabbatical," zegt André. "Maar of me dat gegund wordt?" Het werk bij vader Jan gaat namelijk 24 uur per dag door. "Ik heb nog zoveel plannen voor nieuwe projecten."

Ruzie

De samenwerking tussen beide heren is optimaal. "We maken alleen ruzie over waar we ons archiefmateriaal hebben liggen. Bij mij of bij hem," zegt André. "We hebben ook zoveel. Maar meestal heb ik gelijk," lacht Jan.

De documentaire is de komende zondagen om 12.00 uur te zien bij RTV L.O.V.E. en wordt gedurende de week herhaald.