Na halfjaar toch nog verdachte aangehouden voor schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM - Alsnog een verdachte: een 25-jarige man uit Zwanenburg is vorige week aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij die een halfjaar geleden plaatsvond in de Maarsenhof in Amsterdam. De rechter-commissaris heeft vandaag besloten dat de man nog twee weken blijft vastzitten.

In de avond van 18 januari werd met een automatisch vuurwapen op een 42-jarige man geschoten. Hij werd door meerdere kogels in zijn buik, arm en been getroffen, waardoor hij zwaargewond raakte. De vorige week aangehouden man wordt dan ook verdacht van poging tot moord of doodslag.

De officier van justitie heeft de Zwanenburger volledige beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Ander schietincident

Na de schietpartij in januari was de verdachte nog een keer betrokken bij een schietincident aan de Maarsenhof. Op 9 februari maakte hij deel uit van een ruzie die uitliep op schoten. De man werd toen gelijk aangehouden.

Voor dit delict heeft hij heeft hij een aantal maanden in de gevangenis gezeten. De rechtbank van Amsterdam liet hem vorige maand vrij. Wanner de Zwanenburger moet voorkomen voor de schietpartij in januari is nog niet bekend.