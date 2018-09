Deel dit artikel:













KLM start proef voor volgen bagage Foto: ANP

HAARLEMMERMEER - Lang wachten bij de bagageband en niet zeker weten of je koffer wel mee is. Het is misschien wel één van de grootste ergernissen van reizigers op het vliegveld. Reden genoeg voor KLM om een dienst te testen waarmee reizigers hun bagage kunnen volgen, zo bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Een groep klanten doet mee aan de pilot van de Follow My Bag-service. Via de KLM-app kunnen reizigers zien of hun spullen zijn ingecheckt en bij aankomst krijgen zij het nummer van de bagageband. Als er problemen zijn met de bagage krijgen reizigers dat direct te horen. Daardoor hoeven passagiers niet meer te wachten bij de band als hun koffer vermist is. Doordat de maatschappij de bagage kan volgen, kan zij die bovendien sneller opsporen. De klant kan dan naar huis of de bestemming gaan, terwijl KLM de bagage opstuurt.