Bizarre video: wat zit daar nou op de achterbank?

WINKEL - Opmerkelijke beelden uit Winkel. Daar vervoerde een automobilist niet zijn hond of kat op de achterbank, maar een heuse pony. Een nieuwe manier van 'met paard en wagen door het dorp' rijden.

In de video is te zien dat het beest zijn kop uit een kleine Fiat Panda steekt. Hoe de bestuurder het kolossale beest in zo'n klein autootje uit 1993 heeft gekregen, is vooralsnog een raadsel. Zelf lijkt de pony zich niet veel aan te trekken van de rit.

Op Facebook wordt er met gelach gereageerd. "Zo doen ze dat in Niedorp! ", zegt een man. "Een paard in een Panda, fantastisch", reageert de ander. Toch zijn er ook een paar kritische opmerkingen. "Ik vraag me af of dit dier het wel leuk vindt", is de bezorgde reactie van een vrouw.

Verhaal?

NH Nieuws wil graag weten wat het verhaal achter deze opmerkelijke video is. Weet jij meer? Dan komt NH Nieuws graag met je in contact. Stuur een Whatsapp-bericht naar 0630093003 of mail naar internet@nhmedia.nl.