Bewoners radeloos door kapotte liften in Amstelveense flat

AMSTELVEEN - Machteloos en boos voelen de bewoners van een flat aan het Oostelijk Halfrond in Amstelveen zich. De liften in het gebouw zorgen regelmatig voor kopzorgen, omdat er vaak problemen mee zijn.

In de flat - die negen verdiepingen telt - wonen veel ouderen en gehandicapten en gisteren ging de enige nog werkende lift kapot. De andere lift is dicht vanwege onderhoud. "Ik kom van de zevende etage, dat betekent acht trappen", vertelt de 87-jarige bewoner Anton Spoor buiten adem. Hij ziet als een berg op tegen de terugweg omhoog. "Ik kom er amper twee op."

Een andere bewoner vertelt hoe hij zijn aan een rolstoel gekluisterde dochter noodgedwongen de trap af moet tillen als er geen lift beschikbaar is. Maar dat kan alleen als hij hulp krijgt, anders moet ze de hele dag binnen blijven, legt Bekkaye Saïdi uit.

Toeval

De bewoners hebben het gevoel dat hun klachten over de liften niet serieus worden genomen. Volgens een woordvoerder van Eigen Haard is het echter stom toeval dat beide liften tegelijk buiten werking waren. "De ene lift kon niet worden gebruikt vanwege jaarlijks onderhoud, de andere was defect."

Ze ontkent dat er regelmatig problemen zijn met de liften. "Het gaat niet vaker mis dan in andere flats. Uit het storingsrapport blijkt dat dit jaar zeven keer een melding is binnengekomen over de kleine lift. Twee daarvan gingen over de deuren." Die worden nu dan ook vervangen, om te voorkomen dat het opnieuw misgaat.

De woordvoerder kon niet zeggen wanneer de kleine lift weer in gebruik genomen kan worden, maar verwacht binnen korte tijd. De andere lift is volgens haar weer in gebruik. Eigen Haard benadrukt dat de liften regelmatig worden gecontroleerd.