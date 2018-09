Groene metamorfose voor gemeentehuis Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De gevel van het gemeentehuis van Heerhugowaard heeft een groene metamorfose ondergaan. De afgelopen weken is een duurzame klimaatgevel aangebracht. Dit moet onder meer de hitte buitenhouden voor de kantoren.

De temperaturen in de kantoren in het Waardse gemeentehuis liepen de afgelopen zomer op naar waardes boven de 30 graden. De aanwezige warmtepomp die de temperatuur regelt, kon het niet meer bijbenen. Dat is een van de redenen dat de klimaatgevel is aangelegd.

Goed voor milieu

Naast koelte is er ook een positief milieu-effect door de groene gevel, want de verduurzaming moet leiden tot een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

De klimaatgevel bestaat uit grote glaslamellen met zonwerende folie die 'meekantelen' met de zon. De groene gevel is onderhoudsarm, want de bewatering van de planten gaat automatisch: er zal alleen af en toe wat gesnoeid moeten worden. Een sensor op het dak stuurt het systeem aan.

Uniek

De Waardse klimaatgevel is uniek, meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal. Nog niet eerder werd in Nederland een combinatie tussen lamellen en plantenbakken gebruikt bij één gevel. Normaal gesproken wordt gekozen voor óf lamellen óf plantenbakken.