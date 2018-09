Basisplaatsen Deul en Kaars tijdens bekerduel met Willem II

VOLENDAM - FC Volendam speelt dinsdag voor de KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen eredivisionist Willem II. Trainer Misha Salden wijzigt het basiselftal ten opzichte van het verloren duel met Jong PSV van afgelopen vrijdag (1-0) op liefst vijf plaatsen.

Boy Deul start voor de eerste keer na zijn terugkeer in de basis. Hij neemt de plek over van Alex Plat. Ook Anthony Berenstein, Enzo Stroo en Martijn Kaars verschijnen aan de aftrap. Dat gaat ten koste van Nick Doodeman, Teije ten Den en de niet geheel fitte Cas Peters. Mitchel Michaelis neemt logischerwijs plek onder de lat bij de Volendammers. Eerste keeper Jordi van Stappershoef heeft een lichte hersenschudding en zou sowieso niet keepen in het bekertoernooi.

Vervelend

"Het is natuurlijk sowieso vervelend dat je weer enkele blessures hebt, of enkele jongens die niet fit genoeg zijn om te kunnen spelen", vertelt Salden. "Eigenlijk willen we zo min mogelijk wisselen, maar ondertussen zitten we met een keeper die niet kan spelen en we willen Boy Deul langzaam brengen, dus die gaat ook starten. Zo zijn er wel wat wijzigingen."

Losse wedstrijd

Ondanks de stroeve start voor Volendam in de Keuken Kampioen Divisie, gaat Salden het duel met de nummer acht van de eredivisie vol goede moed in. "Het is natuurlijk een losse wedstrijd, zo kan hij ook gezien worden door de jongens. We kunnen vrij onbevangen de wedstrijd in gaan en ik hoop dat we onszelf een goede dienst bewijzen en een positief resultaat halen."

Ook haalt de coach motivatie uit de bekerwedstrijd van vorig jaar tegen PSV, toen er een verlenging werd afgedwongen. "We willen misschien niet achterover leunen, maar je wordt er toch soms toe gedwongen. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van de tegenstander. Maar we weten van het vorige bekeravontuur dat je ook vanuit een gesloten organisatie tegen iedere ploeg gevaarlijk kan zijn. Dat is tegen PSV ook gebleken, dus dat zou tegen Willem II ook moeten kunnen."

FC Volendam - Willem II begint om 19.45 uur.

Opstelling FC Volendam: Michaelis; R. Schouten, M. Tol, Bäly, Betti; Visser, Deul, Berenstein, Runderkamp; Stroo en Kaars