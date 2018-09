Op zoek naar verhalen over de IJsselmeerkust

MEDEMBLIK - NH Nieuws gaat samen met regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! op zoek naar persoonlijke verhalen over het gebied tussen Den Oever en Medemblik. Toen, nu, straks. Mooie verhalen uit het rijke verleden, verteld door mensen die het hebben meegemaakt.

Bijvoorbeeld de aanleg van de Afsluitdijk, de inpoldering van de Wieringermeer, de dijkdoorbraak in 1945 of de aanleg van het Robbenoord- en het Dijkgatbos. Alle verhalen zijn welkom: ook over nog veel langer geleden, bijvoorbeeld over de tijd dat de Vikingen hier woonden.

Een selectie van deze verhalen wordt opgenomen in een interactieve wandeltocht tussen Den Oever en Medemblik. Wandelaars wandelen straks niet alleen door de prachtige Noord-Hollandse natuur, maar krijgen door de verhalen ook informatie over het verleden van deze historische rijke plek.

Misschien heb jij zelf een mooie anekdote of ken je er één, neem dan contact met ons op via verhalenroute@hollandskroon.nl

Dit is een deelproject van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!