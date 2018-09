Radio 538 stopt met de Top 40: einde van radiomonument?

HILVERSUM - De Nederlandse Top 40 lijkt na meer dan vijftig jaar van de radio te verdwijnen. Radio 538, dat de hitlijst momenteel uitzendt, stopt ermee. De zender begint een eigen "vernieuwde en gemoderniseerde" hitlijst.

De Top 40 is al ruim 25 jaar te horen op Radio 538. "Door de veranderingen in de markt en de wijze waarop muziek wordt geconsumeerd, wil de zender de samenstelling van de lijst veranderen. De recente gesprekken met de Stichting Nederlandse Top 40 leidden niet tot een akkoord", stelt de zender in een verklaring.

"De consumptie van muziek verandert razendsnel. Waar vroeger de verkoop van singles de volgorde van de hitlijst bepaalde, zijn nu de streamingdiensten belangrijk. Toch zegt het aantal streamstarts nog niet alles over de daadwerkelijke waardering van een bepaalde track", verduidelijkt Talpa Radio-directeur Marc Adriani. "Daarom geven straks de Radio 538Members per nummer een waardering. Radio 538 kiest daarmee niet alleen voor het meten van kwantiteit, maar voegt daar een kwalitatief element aan toe."

De Top 40 was eerder te horen op Radio Veronica en Radio 3 en is een van de oudste Nederlandse hitlijsten. Dj's als Joost den Draaijer, Ferry Maat, Lex Harding, Erik de Zwart en Wessel van Diepen telden in het verleden af naar de nummer 1.

De nieuwe lijst, de 538TOP50, is begin november voor het eerst te horen. 538 neemt pas aan het einde van het jaar helemaal afscheid van de Top 40. Tot dan blijft de lijst nog te horen via internet en DAB+.