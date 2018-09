Onrust bij snackbargezin na overval: "Geschrokken, maar het leven gaat door"

DEN HELDER - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de overval zaterdagavond op snackbar Family aan de Middenweg in Den Helder. Twee mannen drongen rond 20.30 uur de snackbar binnen met iets dat op een wapen leek en gingen er vandoor met de dagopbrengst.

De snackbar is vanmiddag nog dicht en met grote aarzeling doet eigenaresse Zhang toch de deur van de snackbar open. Heel kort, want de schrik van zaterdagavond zit er nog goed in. Gisteren was de snackbar gewoon weer in bedrijf: "Het leven gaat door. Wij moeten geld verdienen," vertelt ze aan NH Nieuws.

Lees ook: Gezin eigenaar snackbar getuige van overval

"Het ging heel snel. Ze dreigden met een wapen," vertelt ze over de overval. Op het moment dat de daders de eigenaar bedreigden, zaten ook de twee kinderen - 11 en 12 jaar oud - van de exploitanten in de snackbar om wat te eten. "Ik heb de kinderen snel naar achteren gebracht. Het gaat het goed met ze", vertelt mevrouw Zhang. "Ze zijn erg geschrokken, maar vandaag zijn ze wel weer naar school."

Het is de derde overval in de tien jaar dat de familie Zhang de snackbar runt. De politie is op zoek naar getuigen die gisteravond iets gezien hebben in de omgeving van de Middenweg. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.