Ben Cramer: "De Clown is een mooi liedje, maar je wordt er wel op vastgepind"

AMSTERDAM - Wie Ben Cramer zegt, zegt meteen 'De Clown'. "Het is nog steeds een prachtig liedje", zegt Cramer. "Maar je wordt er wel op vastgepind. En ik heb zoveel andere mooie liedjes opgenomen."

Biografie



Naam: Ben Cramer



Geboren: 17 februari 1947



Beroep: zanger, musicalster, acteur



Erelijst: 3 gouden platen, Edison (1992), deelnemer Eurovisie songfestival (1973)

Het zingen heeft Cramer zichzelf aangeleerd. "Ik heb vroeger met mijn bandje heel veel opgetreden in Amsterdam en omstreken. Ik zong dan Tom Jones, Sinatra en The Beatles. Daar heb ik mijn stem door leren ontwikkelen."

Maar zijn eerste echte hitje, Zai zai zai, scoorde Cramer als solo-artiest. Dat was in 1967. Vier jaar later kwam zijn bekendste nummer uit, De Clown. Toen hij in 1973 met De Muzikant deelnam aan het Eurovisiesongfestival, was Cramer een van de meest gevraagde artiesten.

Zie ook: Harry Slinger: "Ik had in de wieg al een aardig strottenhoofd."

In de jaren tachtig kreeg de carrière van Cramer een nieuwe wending. Hij was sindsdien steeds vaker te zien in musicals. Zo kreeg hij in 1993 een rol in de Nederlandse bewerking van The Phantom of the Opera. Eerst als vervanger van Henk Poort, later nam hij diens hoofdrol als spook over.

Het grote publiek moest wel eerst wennen aan zijn nieuwe rol. "Dat Ben Cramer in The Phantome ging spelen, dat kon eigenlijk niet", aldus Cramer zelf. "Je zit nu eenmaal in een potje en het is heel moeilijk om daaruit te komen. Uiteindelijk heb ik dat overwonnen."

Lees hier over meer iconen.