Amsterdammer Javairo Dilrosun blinkt uit in Bundesliga

Daarmee houdt hij spelers als Mats Hummels (tweede), James Rodriguez (derde) en Arjen Robben (vijfde) achter zich. Dilrosun (20) speelde acht jaar in de jeugd van Ajax en kwam via Manchester City transfervrij bij het Berlijnse Hertha BSC terecht. Hertha staat tweede in de Bundesliga en daar heeft de aanvaller een groot aandeel in. Na drie duels staat de teller op drie assists en een goal.

Kicker is lovend over het Amsterdamse talent en schrijft dat Dilrosun 'met zijn mix van anarchie, snelheid en doelgerichtheid in pas zijn derde profwedstrijd van zijn carrière voor de derde keer de tegenstander afgemat heeft'. De linkspoot staat nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Duitse club.