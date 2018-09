Noord-Holland minst veilige provincie van Nederland

NOORD-HOLLAND - Hoewel het aantal slachtoffers van een misdrijf vorig jaar aanzienlijk minder was dan in jaren ervoor, blijkt Noord-Holland toch de minst veilige provincie van Nederland. Op nummer twee staat Utrecht en op nummer drie Zuid-Holland.

Dit blijkt uit een enquête-onderzoek van het CBS, waarbij onder andere aan mensen van vijftien jaar en ouder gevraagd werd of zij vorig jaar slachtoffer waren van een misdrijf. Met 18 procent van de ondervraagden is het aantal slachtoffers in onze provincie flink gedaald ten overstaan van de 21,2 procent die in 2016 geregistreerd werd.

Minst veilige provincie

Toch is Noord-Holland vooralsnog de minst veilige provincie, gekeken naar het zelf opgegeven slachtofferschap. Friesland kwam als beste uit de test, met een percentage van 10,3 procent in 2017.

Voor de eerste keer sinds 2012 is cybercrime de meest voorkomende vorm van criminaliteit waar mensen naar eigen zeggen slachtoffer van waren. In onze provincie waren echter de meeste mensen slachtoffer van diefstal en inbraak.

In onderstaande grafiek kan je zien wat de percentages per misdaad per jaar waren in Noord-Holland en Amsterdam: