Diemense straten in duisternis gehuld: "Echt gevaarlijk op de weg"

DIEMEN - Er was gisteravond geen straatverlichting op de A. Krijtstraat in Diemen, iets wat volgens inwoners van de gemeente vaker gebeurt in het dorp. Dergelijke situaties roepen veel onrust op bij dorpelingen, die bang zijn voor hun eigen veiligheid.

Op afbeeldingen is te zien dat de enige verlichting in de A. Krijtstraat van een aantal winkelpanden afkomstig is. Buurtbewoners maken zich zorgen, zeker nu het steeds vroeger donker wordt.

"In ieder geval is het voor fietsers en voetgangers onveilig, zeker als het ook nog regent," aldus een inwoner van Diemen. Ook anderen uitten hun bezorgdheid op Facebook: "De veiligheid is in het geding en het is dan ook een ernstige zaak!"

Oorzaak

Een woordvoerder van de gemeente kon nog geen verklaring geven voor het uitblijven van de straatverlichting. "Liander is momenteel nog aan het onderzoeken of het de fout is van hun of van de gemeente." Wel wordt er aan een oplossing gewerkt.