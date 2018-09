Deel dit artikel:













Bord moet helpen tegen hangjongeren in Hoornse speeltuintjes Foto: NH Nieuws

HOORN - Hoornse speeltuintjes krijgen een bord met daarop spelregels voor het gebruik van de speeltuintjes. Een van de initiatiefnemers is Stijn Heessen, omwonende van een speeltuintje aan het Duke Ellingtonhof in de wijk Kersenboogerd. "We hopen dat we met dit bord het gesprek aan kunnen gaan met hangjongeren."

Al tijden ervaren omwonenden van de speelplaats overlast van hangjongeren. "Ze maken 's nacht na het uitgaan lawaai, rijden rond met een scooter en gooien veel afval op de grond." Heessen was het zat er besloot dit aan te kaarten bij de wijkcoördinator en zo ontstond het idee voor een bord. Op het bord staat dat mensen alleen overdag welkom zijn en dat ze de plek netjes moeten houden. Handvat

Hij heeft niet de illusie dat het hangjongeren weg zal houden. "Nu dit bord er staat, kunnen we 's nachts tegen de jongeren zeggen: 'Nu weggaan, want het is niet toegestaan om hier nu te zijn'. En als ze niet luisteren kunnen we de politie bellen. Dit is voor ons gewoon een handvat." De gemeente Hoorn heeft meerdere borden besteld. De verwachting is dat het bord binnenkort op meer plekken in de gemeente te zien zal zijn.