Zolution moet stadsdistributie schoner maken

AMSTERDAM - Met het groeiende aantal vrachtwagens dat dagelijks in het centrum van Amsterdam moet zijn, dreigt de binnenstad verstopt te raken. City Hub trekt hiertegen ten strijde met de Zolution: een geheel nieuw elektrisch voertuig.

"De Zolution vormt voor ons een belangrijk innovatie op het gebied van elektrisch transport"' zegt Gerard Gerritsen, directeur van City Hub. Het laadvermogen is groter dan bij bestaande elektrische stadsvoertuigen. Zo kunnen niet alleen pakketten, maar ook rolcontainers en pallets worden meegenomen. De Zolution heeft geen chassis en een lage laadvloer waardoor het laden en lossen van rolcontainers en pallets kinderlijk eenvoudig is.

Actieradius 150 kilometer

De Zolution heeft een laadruimte van 16 m3 en een laadvermogen van meer dan 1000 kilo. Voor de bestuurder is rijbewijs-B voldoende. Met een volle accu kan de electrische Zolution 150 km rijden. Met de komst van de nieuwe bestelwagen wil Gerritsen nog meer transporteurs enthousiast maken voor 'zijn' slimme magazijnen aan de rand van de stad. "Het is voor logistieke dienstverleners bijna niet meer te doen om in Nederlandse binnensteden goederen af te leveren."

Zonder irritatie, zonder frustratie

"City Hub bundelt alle goederen in een hub aan de stadsrand en brengt die met de elektrische Zolution naar de eindbestemmingen in het stadscentrum. Zonder irritatie, zonder frustratie en zonder CO2-emissie," aldus Gerritsen.

City Hub heeft inmiddels vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Roermond.

Lees ook: Eerste logistieke hub Amsterdam in gebruik