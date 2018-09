Vrouwtjesleeuwen in Artis krijgen gezelschap van nieuwe man

AMSTERDAM - Na het overlijden van leeuw Caesar vorige maand heeft dierentuin Artis weer een mannelijke leeuw. Het dier is zaterdagavond aangekomen.

De leeuw is de komende tijd nog niet zichtbaar voor bezoekers. "Eerst zal hij rustig gaan wennen aan zijn nieuwe verblijf. Op termijn zal hij geïntroduceerd worden aan de leeuwinnen", laat Artis weten.

Caesar

Een maand geleden overleed mannetjesleeuw Caesar op twintigjarige leeftijd. Door zijn ouderdom was hij afgevallen en ging zijn lichamelijke toestand achteruit. Uiteindelijk werd besloten om hem in te laten slapen.

Hoe de nieuwe leeuw heet is nog niet bekend gemaakt, maar Artis zegt wel blij te zijn dat er nu een 'opvolger' voor Caesar is. "Voor het natuurlijke gedrag van de leeuwen is het goed dat er een mannelijke leeuw bij de leeuwinnen wordt gevoegd."

Rustig wennen

De leeuw verblijft de eerste dagen op het zijterras. Tegen het glas zijn matten en planten geplaatst zodat hij rustig kan wennen aan dit deel van het verblijf.

De matten zullen geleidelijk worden verwijderd, waarschijnlijk volgen er dan ook foto's van de nieuwe leeuw.