Vermiste 10-jarige jongen en vriendje teruggevonden in Hoorn Foto: Shutterstock

HOORN - De 10-jarige jongen uit Hoorn die vanochtend vermist was, nadat hij nooit op zijn basisschool aan was gekomen, is inmiddels al weer terecht.

De jongen was rond 08.30 uur samen met een vriendje vanaf de Messing lopend naar school vertrokken, maar heeft deze plaats nooit bereikt. Na een korte zoekactie is het duo vervolgens in de wijk Westerblokker in Hoorn gevonden. Zoekactie

Eerder vanochtend ging al een bericht van Burgernet uit waarin mensen opgeroepen werden om tips te geven over de situatie. Toen dit weinig teweeg bracht werd vervolgens een bericht op de Facebookpagina van de politie Hoorn uitgebracht waarbij een foto van de jongen te zien was. Niet veel later werden de jongens gevonden.