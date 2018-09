Ambulancebroeder in actie voor betere cao: "Helaas is het nodig"

NOORD-HOLLAND - In heel Nederland voert ambulancepersoneel vandaag actie voor een betere cao. Ook in Noord-Holland zijn er acties, zo laat ambulancebroeder Martijn Kwaak weten aan NH Radio.

Vanaf 08.00 uur deze ochtend voert het ambulancepersoneel actie voor hogere salarissen en minder werkdruk. In het gebied waarbinnen ambulancebroerder Martijn Kwaak werkt, regio West-Friesland, zijn er een aantal acties die hiervoor worden uitgevoerd.

Zo vertelt hij aan NH Radio: "Wij gaan acties voeren op ritten die niet spoedeisend zijn, dit gaan we doen door elke keer als er een bestelling voor een rit binnen komt eerst weer helemaal terug te keren op onze opstapplaats." Dit zorgt volgens Kwaak voor extra vertraging van deze ritten.

"Met deze maatregelen willen wij het normale proces verstoren", vertelt Kwaak, "Maar het is nog niet zo ver dat we alleen nog de echt spoedeisende ritten uitvoeren"

Een andere maatregel die Kwaak met zijn collega's gaat uitvoeren is het "Strikt naleven van de cao" dit houdt dan bijvoorbeeld in dat er geen overuren gedraaid gaan worden. Daar bovenop komt dat er momenteel ook geen ruimte is om stagiaires van buitenaf te begeleiden.

Noodzaak van de acties

Op de vraag van NH Radio waarom de acties nodig zijn somt Martijn Kwaak een flinke rij obstakels op die hij en zijn collega's dagelijk in hun werk tegenkomen: "Wij merken al geruimte tijd dat de werkdruk toeneemt", ook wijst hij op een tekort aan personeel "structureel gaten in ons rooster staan omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is." Daarbij komt nog dat werk binnen de ambulancezorg voor mensen steeds minder aantrekkelijk wordt en dat ambulances geregeld uitvallen.

"Niet iedereen stelt ons op prijs"

Dat het werk minder aantrekkelijk is geworden komt wellicht omdat hulpdiensten geregeld te maken krijgen met agressie tijdens hun werk. Ook Kwaak zelf wordt hier geregeld mee geconfronteerd: "Uitgescholden worden gebeurd zeker. Niet iedereen stelt ons op prijs."

Voor Kwaak is het ook belangrijk dat men realiseert dat een pensioenleeftijd van 67 jaar te hoog is als je op de ambulance werkt. "Het is een fysiek vrij zwaar beroep" "Daarnaast is het psychisch toch ook zwaar. Je komt toch in aanraking met zaken die niet allerdaags zijn.

Voorbarige acties

Volgens Ambulancezorg Nederland (AZN) is de actie van de ambulancemedewerkers nog wat voorbarig omdat er volgens hen nog geen onderhandelingen zijn over de cao. Ambulancebroeder Kwaak is het hier echter absoluut niet mee eens: "De bonden waren wel degelijk met AZN in onderhandeling. Er was ook al een overlegresultaat uitgekomen en dat overlegresultaat is door FNV aan Algebon voorgelgd en ook massaal afgewezen door de achterban. En die geeft nu aan dat ze niet meer verder willen onderhandelen met FNV en daar zijn wij het als personeel niet mee eens"

In onze provincie zijn voor vandaag acties in Amsterdam en in Noord-Holland Noord aangekondigd. Kwaak toont zich strijdbaar tegenover NH Radio: "Wij zijn er zeker klaar voor en helaas is het nodig."