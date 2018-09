Fabrikant legt de levering van stints stil na drama Oss

OSS - Het bedrijf Stintum heeft besloten voorlopig geen stints meer te leveren. Dat meldt Omroep Brabant. Bij het spoordrama in Oss van afgelopen donderdag, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, was zo'n elektrisch voertuig betrokken.

De fabrikant neemt deze maatregel in combinatie met andere maatregelen in afwachting van het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. NH Nieuws meldde eerder vandaag al dat Stintum alle 3.500 voertuigen die in gebruik zijn gaat controleren.

Mailing

Naast het stilleggen van de levering van de elektrische voertuigen en de controles heeft het bedrijf een mailing rondgestuurd naar alle afnemers van de stints. In deze mailing geven ze informatie over hoe organisaties die de stint de komende tijd laten staan extern vervoer kan regelen. Ook is een "kwaliteits- en veiligheidschecklist" rondgestuurd waarmee mensen zelf hun voertuig kunen controleren.