Vier koeien door rooster gezakt in Twisk: één dier bezweken aan verwondingen Foto: NH Nieuws

TWISK - Bij een noodlottig ongeval op een boerderij in Twisk is vanochtend een koe doodgegaan. Het dier zakte samen met drie andere koeien door het rooster van de stal en belandde in de mestlaag onderin.

Vermoedelijk heeft het dier z'n nek gebroken. De brandweer is momenteel druk bezig om de overige koeien levend uit de put te takelen. "Dat kan nog wel even gaan duren", aldus de Veiligheidsregio. Een veearts is aanwezig om medische zorg aan de dieren te verlenen. Volgens onze verslaggever zou de boer flink van slag zijn door het dodelijke ongeluk.