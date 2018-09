Medewerkers Schiphol kunnen Thuisbezorgd bestellen op werkplek

SCHIPHOL - Schipholmedewerkers kunnen vanaf vandaag hun zelf gesmeerde boterhammetjes voor de lunch voortaan thuislaten. Thuisbezorgd.nl lanceert een maaltijdbezorgdienst naar werkplekken op en rond de luchthaven. De maaltijden komen vanuit de restaurants op Schiphol Plaza.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Medewerkers die werken in het WTC Schiphol (de kantoorgebouwen bij parkeergarage P1), The Base of The Outlook hoeven vanaf vandaag hun werkplek niet meer te verlaten om hun lunch te halen. Op die kantoorgebouwen richt Thuisbezorgd.nl zich de komende tijd voor de nieuwe bezorgservice.

Medewerkers die in beveiligd gebied werken, zoals achter de securityfilters in de terminals, kunnen voorlopig niet bij Thuisbezorgd bestellen. Mochten zij trek krijgen, is er voor hen en passagiers de mogelijkheid om eten te laten bezorgen bij de D- en E-gates op Schiphol en in het Mercure Hotel, dat ook achter de paspoort- en securitycontrole is gelegen.