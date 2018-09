KRO-NCRV: "Hoofdredacteur niet vertrokken om #metoo"

HILVERSUM - Omroep KRO-NCRV stuurde gisteren een persbericht uit waarin het reageert op "de wilde geruchten" rond het vertrek van hoofdredacteur Hans Laroes. Op Twitter zouden verhalen rond gaan dat de journalist op staande voet ontslagen zou zijn, hij onder begeleiding het pand moest verlaten en dat zijn vertrek te maken heeft met #metoo. De KRO-NCRV ontkent deze geruchten met klem.

Hans Laroes was vanaf 2016 interim-hoofdredacteur bij de omroep. Hij was daarbij verantwoordelijk voor journalistieke radio- en tvprogramma's van KRO-NCRV zoals Jinek, Laat op 1, Reporter Radio en Brandpunt +. Eerder was bekend geworden dat zijn contract na 1 januari niet meer verlengd wordt.

In overleg met de omroep heeft Laroes daarna besloten om per direct zijn werkzaamheden neer te leggen. Dit omdat er momenteel gesprekken lopen met de NPO over de journalistieke programma's bij de publieke omroep in 2019 en Hans Laroes naar eigen zeggen "Als demissionair hoofdredacteur krachteloos is in die gesprekken".

Wilde geruchten op twitter

In het persbericht verwijst de KRO-NCRV naar geruchten die op Twitter de rond gaan over het vertrek van de hoofdredacteur. Zo tweette opiniemaker Jan Roos vrijdag dat Laroes door bewaking "uit het pand van de KRO-NCRV is geknikkerd".

Iets wat de omroep in haar persbericht volledig ontkent: "Met klem ontkennen wij alle berichtgeving en insinuaties rondom 'op staande voet ontslagen', 'onder begeleiding het pand verlaten' of '#metoo'."

Reactie van Hans Laroes

Zelf reageert de vertrekkend hoofdredacteur via twitter op het persbericht: "Beetje raar dat dit nodig is, maar zo rolt het kwaadaardige deel van Twitter hier..."