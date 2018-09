Tim (8) staat uren bij supermarkt om speelgoedauto's te sparen voor zieke kinderen

ALKMAAR - Geheel belangeloos staat de 8-jarige Tim uit Alkmaar vele uurtjes bij de supermarkt om zegeltjes te sparen voor een miniatuurauto van Max Verstappen. Niet voor zichzelf, maar voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. "Want die willen ook wel zo'n speelgoedauto."

Tim had zijn eigen auto snel bij elkaar gespaard en komt nu in actie voor anderen. Samen met zijn vriendje Bart (6) vraagt hij om spaarzegels aan het winkelend publiek. "Dat wachten is niet zo leuk, maar als je er eentje krijgt is dat wel weer mooi", vertelt hij.

Vader Radboud is apetrots op zijn zoon. "Het was z'n eigen idee om verder te gaan met inzamelen, terwijl hij zelf al genoeg zegels had", glundert hij. "Ik vind het gewoon fijn om andere mensen te helpen", aldus Tim.

Ziekenhuis

Inmiddels heeft hij al 33 auto's bij elkaar gespaard. Twee daarvan zijn er naar het kinderziekenhuis in Groningen gestuurd; de rest wordt binnenkort afgeleverd bij het ziekenhuis in Alkmaar.