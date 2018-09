Stijging huizenprijzen niet vol te houden

NOORD-HOLLAND - AMSTERDAM - Het stevige tempo waarmee de huizenprijzen nu omhoog gaan is niet vol te houden. Volgens economen van ING en Rabobank zwakt de prijsstijging volgend jaar waarschijnlijk af. Toch zullen huizen de komende jaren over de gehele linie wel duurder blijven worden.

,,Bij economische groei en een groeiende bevolking hoort eigenlijk een stijging van de huizenprijzen'', verklaart ING-econoom Marten van Garderen. Maar het inhaaleffect van de crisis op de woningmarkt van een paar jaar terug is nu wel zo'n beetje uitgewerkt, denkt hij. ING verwacht dit jaar nog een stijging van 8,5 procent, maar voor 2019 halveert dat al tot ruim 4 procent.

300.000 euro

Ook Rabobank ziet nog groei maar die vlakt wel af. Wel is de bank ervan overtuigd dat de gemiddelde prijs van een koopwoning binnenkort door de drie ton zal gaan. Daarbij speelt mee dat het aanbod van nieuwbouwwoningen wat achterblijft. Volgens Rabobank econoom Vrieselaar wordt het dan voor jongeren vrijwel onmogelijk om een nieuwe woning te bemachtigen.

Rente

Mogelijk begint de Europese Centrale Bank (ECB) volgend jaar al met het voorzichtig opschroeven van de lage rente in Europa. Huizenkopers gaan dat merken in de betaalbaarheid van hun hypotheek. Voor beleggers wordt het dan minder interessant om te beleggen in stenen. Als bovendien de economische groei afneemt zullen mensen minder snel een nieuw huis kopen.

Prijsrecord

De huizenprijzen liggen al sinds mei dit jaar hoger dan ooit in Nederland. In augustus waren huizen gemiddeld ruim 9 procent duurder dan een jaar geleden, bleek onlangs. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen al met zo'n derde toegenomen.