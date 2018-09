Deel dit artikel:













Herfst doet officieel intrede, maar heftige regenbuien blijven nog even achterwege Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Met de hevige regenval van de afgelopen dagen is het wel duidelijk dat de herfst eindelijk echt begonnen is, maar verdere buien blijven onze provincie nog even bespaard.

"Het zal deze week rustig weer zijn," vertelt weerman Jan Visser aan NH Nieuws. "De komende dagen is het droog en zonnig." Lees ook: Koudste 23 september ooit gemeten Op donderdag zal het kwik zelfs stijgen tot 19 graden, maar dit is dan ook de hoogste temperatuur deze week. Toch is dat al een groot verschil met gisteren, toen het de koudste 23 september ooit gemeten was. Rondom Schiphol was het 11,6 graden.