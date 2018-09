Deel dit artikel:













Enige vrouwelijke marinier in spe stopt met opleiding door blessure Foto: ANP

DEN HELDER - De enige vrouw die door de keuring bij de mariniers was gekomen en aan de opleiding was begonnen, is afgehaakt vanwege een blessure. Een woordvoerder van de marine bevestigt hierover een bericht in de Telegraaf.

De vrouw begon in januari haar opleiding bij de elite-eenheid. Om haar in alle rust de opleiding te laten doen, kregen de media geen toegang tot haar. Pas na voltooiing van de opleiding tot zeesoldaat zou daarvoor ruimte zijn. Ze raakte echter tijdens de opleiding geblesseerd. Ze kreeg daarna enige rust om te herstellen om daarna alsnog de training te kunnen voltooien. Een nieuwe blessure heeft ertoe geleid dat ze afgelopen vrijdag in goed overleg met Defensie heeft besloten te stoppen. Respect

"Heel jammer, maar tegelijk heel veel respect voor onze eerste vrouw in de mariniersopleiding. Jammer dat ze moest besluiten te stoppen, respect dat ze t lef had te beginnen", reageerde minister Ank Bijleveld (Defensie) op Twitter op het besluit. Haar voorganger Jeanine Hennis-Plasschaert stelde de opleiding open voor vrouwen. Sinds 1 januari 2017 kunnen vrouwen terecht bij het Korps Mariniers. De toelatingseisen zijn niet veranderd.