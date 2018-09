Politie voedt en verzorgt baby in 'stinkende' woning in Zaandam

ZAANDAM - De Politie Zaanstreek heeft gisteren een hongerige en huilende baby aangetroffen in een woning in Zaandam. De agenten kwamen bij het meisje uit na een melding over stankoverlast. Jeugdzorg is ingeschakeld om te bepalen wat er nu met de baby gaat gebeuren.

Via een bericht op Facebook vertelt de politie over de bijzondere ontdekking. De agenten kwamen bij de woning in Zaandam omdat er een melding binnen was gekomen over een slechte geur. De bewoner weigerde de deur open te doen en slingerde ernstige beledigingen naar de politie.

De agenten besloten hierop de deur te forceren, maar vlak voordat ze dit konden doen kwam de bewoner toch naar buiten. Hij is direct aangehouden voor de bedreigingen aan de politie.

Paar weken oud

Eenmaal binnen bleek op de bank een huilende baby te liggen van slechts een paar weken oud. Naast de baby lag een fles die zojuist was opgewarmd. Deze fles dronk het meisje gulzig leeg om daarna op de borst van een agent in slaap te vallen.

Omdat de omstandigheden in de woning slecht zijn heeft de politie contact opgenomen met Jeugdzorg. In overleg met de instantie heeft de politie het kindje meegenomen naar Zaandijk en daar de kleine verder verzorgd. De moeder, die niet in Nederland is, is op de hoogte gebracht.

Stankoverlast

Buren hebben al langer last van stankoverlast vanuit de woning. Volgens de politie is dit een "lang slepend probleem" dat doorgegeven gaat worden aan de woningbouwvereniging.