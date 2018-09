Deel dit artikel:













File op A7 bij Purmerend door aanrijding Foto: ANP/Remko de Waal

PURMEREND - In de bocht op de A7 bij Purmerend is een aanrijding met drie voertuigen gebeurd. Daardoor staat het verkeer in de richting van Zaandam vast.

Alleen de rechterrijstrook was beschikbaar. Weggebruikers tussen Avenhorn en Purmerend hebben zo'n dertig minuten vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij gegeven. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.