De Peiling: Klanten Albert Heijn hoeven niet meer langs de kassa

Vanaf vandaag kan er kassaloos betaald worden in twee AH to go-winkels in het AMC-ziekenhuis in Amsterdam. Volgende week volgt de AH to go bij het metrostation op Amsterdam CS. Volgens de supermarktketen is voor het eerst dat zoiets in Europa mogelijk is. Het is de bedoeling dat er straks in alle tachtig AH to go-winkels geheel zonder kassa kan worden afgerekend.Klanten die gebruik willen maken van het systeem hebben een tap to go-kaart van de winkelketen nodig of kunnen winkelen met een app op hun telefoon. Met de kaart of de telefoon tikt de klant tegen het prijskaartje op het schap van een product. De klant kan daarna meteen het product pakken en de winkel verlaten. Na 10 minuten wordt het bedrag automatisch van de rekening afgeschreven.Ook andere supermakten zijn op zoek naar manieren om de klant minder lang in de rij voor de kassa te laten staan. Zo kunnen klanten bij Jumbo met een handscanner zelf hun boodschappen scannen en direct in een tas doen. Er hoeft dan alleen nog maar afgerekend te worden bij een caissière. Dit nieuwe systeem slaat ook die stap over.