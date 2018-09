Deel dit artikel:













Nieuwe Kop van Jut voor Ankeveense Kermis Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ANKEVEEN - In Ankeveen is vandaag de nieuwe Kop van Jut ingewijd. De Kop van Jut is al decennia lang het traditionele middelpunt van de Ankeveense Kermis, die op 5, 6 en 7 oktober gehouden wordt.

De oude Kop van Jut was niet meer beschikbaar door een conflict met de verhuurder. Hoe dat precies zit, wil de kermisorganisatie liever niet zeggen. Wel is duidelijk dat het tijd werd dat Ankeveen een 'eigen' Kop van Jut zou hebben. Met vereende krachten is er bijna een half jaar aan gebouwd. En vandaag konden de dorpeling hem voor het eerst uitproberen. Eric Torsing mocht als winnaar van 2017 de eerste klap geven. De 58-jarige krachtpatser ramde zonder veel moeite een voltreffer. Van de troon stoten

Eric Torsing is zeer waarschijnlijk ook 'de te kloppen man' tijdens de finale, die op 7 oktober op de laatste avond van de kermis gehouden wordt. Hij heeft inmiddels al 12 keer de overwinning gepakt en gaat ervan uit dat hij ook dit jaar weer met de gouden hamer naar huis gaat. Maar zijn bijna net zo gespierde zoon Ted Torsing staat klaar om zijn vader van de troon te stoten. "Mijn vader denkt dat hij kan winnen. Maar hij gaat 100 procent het onderspit delven dit jaar", zegt hij zelfverzekerd.