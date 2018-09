Deel dit artikel:













Twee autobranden in korte tijd in centrum Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam is vanavond een auto uitgebrand. Korte tijd later ontstond ook op het Singel brand in een auto.

De eerste brand, op Oudezijds Voorburgwal, brak rond 20.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer was er snel om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels uitbrandde. Bij de brand raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Een klein uur later brandde op het Singel ook een auto uit. Bij deze autobrand, die mogelijk ook is aangestoken, raakte een tweede auto beschadigd.