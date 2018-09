Deel dit artikel:













Pleinburenfeest Hilversum ondanks de regen toch een succes Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - In de Hilversumse Meent, een woonwijk in de Gooise stad, is vandaag het Pleinburenfestival gevierd. Ondanks de regen waren er ook buiten allerlei activiteiten.

Er werd muziek gemaakt en gedanst en kinderen speelden spelletjes buiten. Binnen voerden kinderen en volwassenen verschillende dansen op. Zo was er bijvoorbeeld een groep linedancers uit Hilversum.