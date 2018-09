Erik ten Hag zou het de volgende keer weer zo doen

EINDHOVEN - Ajax-trainer Erik ten Hag werd na PSV-Ajax (3-0) bekritiseerd vanwege zijn keuze om Frenkie de Jong en Daley Blind centraal achterin tegen Luuk de Jong te laten spelen. De spits leidde de Eindhovenaren naar een duidelijke zege. Ten Hag pareerde de opmerking of hij het de volgende keer anders zou doen met een duidelijk 'nee'.

Net als tegen AEK Athene kon Ten Hag geen beroep doen op Matthijs de Ligt. De 19-jarige aanvoerder kampt nog altijd met knieklachten.

"De afgelopen periode hebben we ook zo gespeeld en waren we defensief heel stabiel", onderbouwde de trainer van Ajax zijn keuze. "Luuk de Jong is een moeilijk te bespelen tegenstander. Met een echte centrale verdediger heb je niet de garantie dat je daar wel de duels gaat winnen. Wij hebben het aan de bal laten liggen, dan komt hij niet in die situatie."

Invaller Donny van de Beek vond dat Ajax 'slap'' had gespeeld. "Als je ziet hoe zij de duels aangaan en erop klappen, dat hebben wij niet gedaan vandaag." Van de Beek vond dat een teleurstellende conculusie. "We weten hoe PSV speelt, maar hebben niet geleerd van vorig seizoen. Duels winnen is de basis."

Middenveldder Carel Eiting: "We geven de goals heel makkelijk weg. We hebben niet héél veel weggeven, maar daar gaat het niet om als je drie goals te makkelijk hebt weggeven."

