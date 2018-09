Deel dit artikel:













Koudste 23 september ooit gemeten Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Het was vandaag de koudste 23 september ooit gemeten. Rondom Schiphol was het 11,6 graden. In 1947 was het bijna net zo koud. Toen werd het daar 11,8 graden.

Niet overal in de provincie werd een record bereikt. Bijvoorbeeld in Den Helder was het wat warmer. Het is opvallend dat het nu zo koud is. Afgelopen week was het juist nog erg warm. Lees ook: Nazomer op komst: Kwik stijgt naar 25 graden! Het was vandaag extra fris door de grote regenwolken. De dikke wolken schermden de zon af en doordat het bijna de hele dag regende, warmde het nauwelijks op. In Alkmaar viel vandaag 19 millimeter. Rondom Kortenhoef 15 en in Den helder maar 4, laat NH-weerman Jules Geirnaerdt rond 21.00 uur weten. De meeste buien waren toen voorbij.