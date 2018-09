Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wijkraad vreest dat het Haarlemse Houtplein niet rustiger wordt na facelift Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - Omwonenden van het Houtplein in Haarlem hebben er een hard hoofd in dat de gemeente van het plein een rustige verblijfplaats kan maken met alle bussen die dagelijks langs het plein rijden: "We hebben ze eens geteld, het zijn er 900 per dag" Vanavond presenteert de gemeente hun voorlopige plannen met het plein.

Geschreven door Geja Sikma

"Die enorme bussen wurmen zich allemaal verder het centrum in", laat John van de Gevel van de wijkraad Welgelegen zien. Hij woont in een appartement met het uitzicht op de voetgangers, fietsers, auto's en heel veel bussen die het plein moeten oversteken. Van der Gevel ziet het vaak bijna mis gaan en soms komt het echt tot ongelukken: "Onlangs is een fietser aangereden door een bus." Gastvrij entree van de stad

Het Houtplein aan de zuidkant van het Haarlemse centrum krijgt een facelift om het een gastvrij entree van de stad te maken. De gemeente heeft op eerdere informatieavonden al laten weten dat de bussen blijven, omdat de concessie over de busroutes al is afgegeven. Onbegrijpelijk

De wijkraad Welgelegen snapt niet hoe het plein in die situatie, compleet met de honderden bussen, leuk kan worden om te wandelen en om even rustig op een bankje te zitten. "Het ergste is dat de rijbanen voor de bussen verbreed moeten worden, zodat ze er lekker hard door heen kunnen rijden", denkt Van de Gevel. "En ze rijden op diesel, dus dat is ook niet prettig om in te verblijven." Alternatief voorstel

Ze stellen voor aan de rand van Haarlem-Zuid bij het Van der Valk Hotel een busknooppunt komt, waar passagiers op kleinenere stadsbussen overstappen. Zo raadt Van de Gevel aan om te kijken naar hoe andere gemeenten het doen: "De gemeente Amsterdam wil die grote bussen ook niet in haar centrum hebben."