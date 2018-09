Cor fietst met handbike van Maastricht naar Monnickendam

MONNICKENDAM - Cor Martis uit Monnickendam heeft met succes zijn barre tocht met de een handbike van Maastricht naar zijn woonplaats afgelegd. In zes dagen tijd reed de gehandicapte een helse tocht van 280 kilometer om geld op te halen voor een nieuwe, aangepaste bus.

"Ik heb het streefbedrag gehaald", vertelt Cor een dag na zijn finish in Monnickendam aan NH Nieuws. "Met het opgehaalde geld kan ik weer een nieuwe bus kopen. Erg ontroerend om te zien hoeveel steun ik kreeg."

In april besloot Cor een inzamelingsactie te houden voor een nieuwe auto. Hij is na een ernstig ongeluk verlamd geraakt vanaf zijn borst. De auto die hij nu gebruikte om zichzelf te verplaatsen, gaf bijna de geest. Door middel van een tocht per fiets wilde hij 40.000 euro ophalen. Dat is nu gelukt.

Gisteren werd de Monnickendammer als held in zijn woonplaats onthaald nog een lange tocht van 280 kilometer. "Het viel mij alles mee. Ik had verwacht dat het zwaarder zou zijn. Alleen donderdag had ik hele stukken wind tegen, maar verder ging het geweldig", vertelt een enthousiaste Cor.

Duitsland

Inmiddels weet hij dat er genoeg geld is voor een nieuwe auto. Cor is dan ook als een kind zo blij dat hij aankomende januari zijn nieuwe bolide kan ophalen in Duitsland. "Ik moet alles nog even verwerken, maar dat ik binnenkort een nieuwe auto kan ophalen, maakt mij ontzettend gelukkig."