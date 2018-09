Zandvoortse Cathy vraagt in Koepelgevangenis aandacht voor borstkanker

ZANDVOORT - Tussen alle kunstenaars die zich dit weekend een dag lang laten opsluiten in de Koepelgevangenis, is ook de Zandvoortse Cathy Samé Lottin. Ze heeft een opvallend doel met haar dag achter de tralies. Cathy lijdt namelijk aan borstkanker en hoopt met haar muurschildering de ziekte beter bespreekbaar te maken.

Cathy kreeg zestien maanden maanden geleden te horen dat ze borstkanker heeft. "Ik was net geëmigreerd naar de Seychellen en de bedoeling was dat ik daar twee jaar zou blijven. En toen voelde ik ineens die knobbel in mijn borst."

De Koepel als symbool

Inmiddels zit Cathy in de laatste fase van haar behandelingen. Toen ze de diagnose borstkanker kreeg, mistte ze de informatie die ze nodig had op al haar vragen. "Ik zag dat er in Amerika bijvoorbeeld wel open over werd gesproken, maar in Nederland kon ik niet veel informatie vinden." Ze richtte daarom een stichting op, de Pink Turtle Foundation, om een platform te bieden aan vrouwen die met borstkanker te maken krijgen, of zoals ze ze zelf noemt 'borstkanjers', zo vertelt ze in cel 018. Ze ziet de Koepelgevangenis ook als een omgeving die symbool staat voor het hebben van borstkanker.



Cathy, die zichzelf manisch positief noemt, heeft in haar cel een muurschildering gemaakt, of zoals ze het zelf noemt de uitbeelding van 'haar persoonlijke borstkankerreis.' Ze hoopt dat mensen inspiratie halen uit haar werk.

De muurschildering van Cathy is vanaf begin oktober te bezichtigen in de Koepel, net als alle andere werken die dit weekend zijn gemaakt in de cellen van de gevangenis.