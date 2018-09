Bloemencorso ondanks regen een succes: "Weer of geen weer, wij zijn er"

WINKEL - De hele dag regende het vandaag in Winkel, maar het hondenweer weerhield velen er niet van om te komen kijken bij het bloemencorso. Dat is een belangrijk jaarlijks evenement.

Overal waar je vanmiddag keek waren paraplu's te zien. Velen kwamen kijken naar de 33 praalwagens, bekleed met bloemen. "Weer of geen weer, wij zijn er", zeiden twee in poncho's geklede vrouwen. "Het is heel gezellig, altijd. Ook met de regen."

Diehards

Tot 04.30 uur vannacht zijn teams nog bezig geweest om de wagens te bedekken met bloemen. Een beetje regen houdt ze niet tegen. "De echte diehards gaan gewoon door", zei een vrouw.

Als gevolg van de vele regen besloot de organisatie om de tocht niet drie, maar twee rondes te laten rijden. De wagens worden zwaarder doordat de bloemen water opnemen en het duwen wordt daardoor te lastig. Desondanks noemde de organisatie het corso een succes. "Iedereen is ondanks het weer tevreden. Wij zijn ook tevreden."